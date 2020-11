Livestream: Der Corona-Fahrplan für die kommenden Wochen

Vor dem zweiten Lockdown in Österreich will Gesundheitsminister Rudolf Anschober noch einmal einen Überblick über die geplanten Verschärfungen bei den Corona-Maßnahmen geben. Wir berichten ab 09.20 Uhr via Livestream.

Gesundheitsminister Anschober gibt heute ab 09.30 Uhr einen Überblick über die bevorstehenden Corona-Maßnahmen und den Fahrplan für die kommenden Wochen.

Ebenfalls bei der Pressekonferenz anwesend sind die Experten Herwig Kollaritsch, Herwig Ostermann, Klaus Markstaller und Monika Redl-Fritz, die über aktuelle Fallzahlen, Prognosen zu Kapazitäten unseres Gesundheitssystems, die Situation auf den Intensivstationen und den weiteren Weg durch die Corona-Krise sprechen werden. Wir berichten via Livestream.