Livestream: Das Programm zum Nationalfeiertag 2020

Heute findet die Pressekonferenz zur Informations- und Leistungsschau des Bundesheeres anlässlich des Nationalfeiertages statt. Bundesministerin Klaudia Tanner und Brigadier Kurt Wagner werden das geplante Programm zum Nationalfeiertag 2020 um 12.00 Uhr am Heldenplatz präsentieren, wir berichten via Livestream.

Leistungsschau des Bundesheer als "Hybrid-Event" mit Live-Sendungen

Aufgrund der Covid-19-Situation findet die Informations- und Leistungsschau heuer nicht in der gewohnten Weise statt, sondern als "Hybrid-Event" mit Live-Berichterstattung des ORF und privater TV-Sender sowie auch virtuell unter "nationalfeiertag2020.jetzt" (online ab 25. Oktober). Das Österreichische Bundesheer präsentiert sich dabei unter dem Generalmotto "Wir schützen Österreich!" mit einem speziellen, in neuester 3D-Optik gestalteten virtuellen Heldenplatz, der allen interessierten Österreichern einen Besuch am Heldenplatz via PC, Smartphone oder Tablet ermöglichen wird.