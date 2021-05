Livestream: Ausbau von Gewaltprävention bei Männern

In Wien kam es am Donnerstag zum bereits neunten Frauenmord des Jahres. Die Gewaltprävention bei Männern soll deswegen ausgebaut werden, ab 11.00 Uhr informieren dazu Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer.

Am Donnerstag wurde eine 35-Jährige von ihrem Ex-Partner in einer Wohnung in Wien-Brigittenau erschossen. Beim Verdächtigen handelt es sich offenbar um den "Bierwirt", der es zu einiger unrühmlicher Berühmtheit brachte, indem er einen Rechtsstreit mit der Grünen Klubobfrau Sigrid Maurer anzettelte. Er wurde von der WEGA festgenommen.