Livestream: Aktuelle Themen im Pressefoyer nach dem Ministerrat

Nach dem Ministerrat informiert die Regierung auch heute im Pressefoyer wieder über die aktuellen Themen. Wir berichten ab 12.00 Uhr via Livestream.

Auch diesen Mittwoch bespricht man sich im Ministerrat zur weiteren Vorgangsweise in der Corona-Krise. Außerdem wird heute auch das Landarbeitsgesetz (LAG 2021) eingebracht, das am 1. Juli 2021 in Kraft treten soll. Arbeitsminister Martin Kocher und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) wollen damit nicht nur das stark zersplitterte Landarbeitsrecht vereinheitlichen, sondern auch die Möglichkeit von Arbeitgeberzusammenschlüssen schaffen: Betriebe sollen künftig Arbeitskräfte gemeinsam und somit das ganze Jahr über beschäftigen können.