LIVE vom Wiener Opernball 2020: Eröffnung, Stars und alle Highlights

Heute Abend heißt es in der Staatsoper wieder "Alles Walzer!", denn heute wird der 64. Wiener Opernball gefeiert. Wir berichten den ganzen Abend live vom Ball der Bälle in Wien.

Der Wiener Opernball 2020 ist mit 5.150 verkauften Eintrittskarten restlos ausverkauft und lockt auch heuer wieder zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland an.

Opernball 2020: Abschied von Großbauer und Meyer

Der ausverkaufte 64. Opernball steht heute Abend ganz im Zeichen der Königin der Nacht. Auch bei ihrem letzten Opernball blieb die scheidende Organisatorin Maria Großbauer ihrem Motto "Alles Oper" gerecht und rückte dieses Mal die Figur aus "Die Zauberflöte" in den Mittelpunkt. Für Dominique Meyer ist es ebenfalls der letzte Ball in seiner Funktion als Staatsoperndirektor.

Stars und Politiker in der Wiener Staatsoper

Das offizielle Österreich ist gut am Ball vertreten. Zwar fehlt Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen des EU-Budgetgipfels, doch sorgt Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Staatsoberhaupt für höchste Repräsentanz in der Staatsoper. An der Promifront bringt Richard Lugner heuer die italienische Schauspielerin Ornella Muti zum Opernball, das Ehepaar Hallmann begrüßt den "Terminator"-Shootingstar Gabriel Luna sowie den muskelbepackten Schauspieler Ralf Moeller.

Eröffnung: Aida Garifullina und Piotr Beczala singen

Viel Applaus haben die Starsänger Aida Garifullina und Piotr Beczala bei der Generalprobe des Wiener Opernballes am Mittwochabend einheimsen können. Beczala singt am Ball eine Arie aus Tosca. Bei der Eröffnung wird auch der thematischen Hauptfigur des Abends - der Königin der Nacht aus "Die Zauberflöte" - Tribut gezollt und zwar in Form der Ouvertüre der Mozart-Oper.

Dirigent Daniel Harding, der die musikalische Leitung der Eröffnung des Opernball in Wien übernehmen hätte sollen, musste kurzfristig absagen. An seiner Stelle übernimmt James Conlon.

LIVE vom Wiener Opernball 2020

Ab 20.30 Uhr stömen die Ballgäste in die Wiener Staatsoper und schreiten davor an den Fotografen vorbei über den Red Carpet. Die Eröffnung des Wiener Opernballs beginnt um 22.00 Uhr. Wir halten Sie in unserem Live-Ticker zum Opernball 2020 auf dem Laufenden und haben alle Highlights, Bilder und Videos.