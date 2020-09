LIVE-Stream: Wahlkampfauftakt der FPÖ in Wien

Am Donnerstag findet der Wahlkampfauftakt der FPÖ Wien statt. Mit dabei sind unter anderem Spitzenkandidat Dominik Nepp und FPÖ-Chef Norbert Hofer. Wir berichten live ab 17.30 Uhr.

Am heutigen Donnerstag startet die Wiener FPÖ offiziell in den Wahlkampf. Ab 16 Uhr wird am Kardinal Rauscher-Platz (Wasserwelt Meiselmarkt) die John Otti-Band für musikalische Unterhaltung sorgen. Ab 17.30 werden der FPÖ-Stadtrat Maximilian Kraus, FPÖ-Spitzenkandidat und Vizebürgermeister Dominik Nepp, sowie FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer ans Rednerpult treten. Wir berichten live.