LIVE-Stream: Wahlkampfabschluss der Wiener ÖVP

Die Wiener ÖVP begeht am Freitagvormittag ihren Wahlkampfabschluss vor der Wien-Wahl im Online-Format. Wir berichten ab 11.00 Uhr via Live-Stream vom Event.

Die ÖVP setzt bei ihrem Wahlkampfabschluss auf das Internet. Am Freitag vor der Wien-Wahl wird ab 11.00 Uhr ein Online-Event stattfinden, bei dem auch Bundesparteiobmann und Kanzler Sebastian Kurz eine Rolle spielen wird, kündigte Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner gegenüber der APA an. Schon den offiziellen Startschuss hielt die Volkspartei wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage via Livestream ab.