Live-Stream: Wahlkampfabschluss der NEOS

Die NEOS werden ihren Wahlkampfabschluss vor der Wien-Wahl virtuell. Wir berichten ab 12.30 Uhr via Live-Stream vom Event.

Ebenfalls virtuell begehen die NEOS ihr Finale - und zwar einen Tag vor der Wahl, am Samstagnachmittag, und damit als letzte. Anders als der Online-Auftakt, der in den Parteiräumlichkeiten der "NEOSphäre" stattgefunden hat, ist der Abschluss unter freiem Himmel geplant. Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger und Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr werben in Wien-Mitte ein letztes Mal um Stimmen für die Wien-Wahl.