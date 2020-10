LIVE-Stream: Team HC Strache über die Zukunft der Partei

Live-Stream: So geht es mit dem Team HC Strache weiter.

Das Team HC Strache informiert am Donnerstag in einer Pressekonferenz wie es nach dem Scheitern bei der Wien-Wahl weitergehen soll. Wir berichten ab 10.30 Uhr via Live-Stream.

Das Team Strache blieb bei der Wien-Wahl 2020 mit 3,27 Prozent weit unter der Fünf-Prozent-Hürde und wird nicht im Wiener Landtag und Gemeinderat vertreten sein. Wie es mit der neuen Partei von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache weitergeht, soll am Donnerstag via Pressekonferenz verkündet werden.

