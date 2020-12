LIVE-Stream: Regierung zu neuem Lockdown nach Weihnachten

Am Freitagnachmittag berät die Regierung mit den Bundesländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie - auch ein weiterer Lockdown steht nach den Weihnachtsfeiertagen im Raum. Wir berichten live von der Pressekonferenz.

Wie am Freitagvormittag berichtet wurde, soll es nach den Weihnachtsfeiertagen zu einem Lockdown, der bis 18. Jänner 2020 gelten soll, kommen. Wie die APA aus Verhandlerkreisen erfuhr, soll das Land nach den Weihnachtsfeiertagen bis 18. Jänner komplett heruntergefahren werden. Es zeichnet sich ab, dass der Handel wieder schließen muss, die Gastro bleibt zu. Am Wochenende 16. und 17. Jänner finden Massentests statt - wer sich nicht testen lässt, muss eine weitere Woche zuhause in Quarantäne bleiben.