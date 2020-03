LIVE-Stream: Regierung zieht erste Coronavirus-Bilanz

Ab 11.00 Uhr ziehen Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer eine erste Bilanz zu den Coronavirus-Maßnahmen in Österreich. Wir berichten via Live-Stream von der Pressekonferenz.

Ein erste Coronavitus-Bilanz ziehen Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer in einer Pressekonferenz am Montag, dem 30. März, um 11.00 Uhr.

Coronavirus-Maßnahmen in Österreich: Regierung zieht Bilanz

Ob die in Österreich geltende Ausgangsbeschränkung zur Eindämmung des Coronavirus Wirkung zeigt und wie die weitere Entwicklung in Österreich aussieht, soll am Montag in der Pressekonferenz thematisiert werden.