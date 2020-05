LIVE-Stream: Regierung präsentiert Corona-Hilfspaket für Städte und Gemeinden

Ab 11.30 Uhr präsentiert die Regierung gemeinsam mit Vertretern von Ländern, Städten und Gemeinden das neue Corona-Hilfspaket. Wir berichten via Livestream.

Am heutigen Montag laden Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Finanzminister Gernot Blümel gemeinsam mit Vertretern von Ländern, Städten und Gemeinden zur Pressekonferenz ins Bundeskanzleramt in Wien, um über das Gemeindepaket der Regierung zu informieren. Wir berichten ab 11.30 Uhr via Livestream.