LIVE-Stream: Regierung geht gegen Ausschreitungen bei Demos in Wien vor

Zu den Unruhen bei Demonstrationen in den vergangenen Tagen in Wien-Favoriten laden Innenminister Karl Nehammer, Integrationsministerin Susanne Raab und Landespolizei-Vizepräsident Franz Eigner zur Pressekonferenz. Wir berichten via Livestream.

Mehrere Tage in Folge kam es in Wien-Favoriten zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen linken, oftmals kurdischen Aktivisten und ultrarechten türkischen Gruppen. Der Verfassungsschutz meldete sich bereits zu Wort und auch die Regierung will Maßnahmen gegen die Attacken setzen.

Wir berichten ab 9.00 Uhr via Livestream von der Pressekonferenz mit Innenminister Karl Nehammer, Integrationsministerin Susanne Raab und Landespolizeivizepräsident Franz Eigner.