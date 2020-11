LIVE-Stream: Plan für Wiens Schulen nach dem Lockdown

Am Mittwoch laden Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zur einer "Lagebesprechung Offene Schulen". Im Anschluss daran gibt es eine kurze Pressekonferenz. Wir berichten ab 12.00 Uhr via Live-Stream.

Die Corona-Pandemie stellt die Wiener Schulen vor große Herausforderungen. Welche Maßnahmen nach dem Ende des zweiten Lockdowns ergriffen werden, soll am Mittwoch in einer Sitzung besprochen werden.

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker laden am Mittwoch um 10 Uhr Vertreter des Krisenstabs, der Bildungsdirektion, der Bildungs-und Gesundheitssprecher der Stadtregierung sowie Schuldirektoren , Eltern- und Schülervertreter zu einer „Lagebesprechung Offene Schulen“ in den Wappensaal des Wiener Rathauses. Im Anschluss findet ein kurzes Pressestatement statt. Wir berichten ab 12.00 Uhr live von der Pressekonferenz via Live-Stream.