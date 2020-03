LIVE: Bürgermeister Ludwig kündigt weitere Maßnahmen für Wien an.

LIVE-Stream: Ludwig kündigt weitere Coronavirus-Maßnahmen für Wien an

Am heutigen Mittwoch fand ein Treffen der Sozialpartner im Wiener Rathaus statt. Bürgermeister Michael Ludwig wird in einer Pressekonferenz über weitere Maßnahmen zur Coronavirus-Krise in Wien informieren. Wir berichten ab 13.00 Uhr im Live-Stream.

Im Rathaus in Wien ging am heutigen Mittwoch ein Treffen der Sozialpartner über die Bühne. Dabei sollte es um die künftige Coronavirus-Maßnahmen für Wien gehen.

Im Rahmen eine Pressekonferenz wird Bürgermeister Ludwig über die Ergebnisse informieren. Wir berichten live ab 13 Uhr, wenn Michael Ludwig über die aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen in Wien informiert.