LIVE-Stream: Kurz zur aktuellen Entwicklung der Corona-Krise in Tirol

Am Dienstag informieren Bundeskanzler Kurz, Gesundheitsminister Anschober und Innenminister Karl Nehammer über die aktuelle Entwicklung der Coronavirus-Krise in Österreich und der Situation in Tirol. Wir berichten ab 14.15 Uhr von der Pressekonferenz via Live-Stream.

Das mittlerweile erbitterte Ringen um verschärfte Corona-Maßnahmen in Tirol geht weiter.

Streit um Isolationspläne für Tirol

Hintergrund ist die in Tirol mittlerweile über 200 mal festgestellte südafrikanische Virus-Variante, die nicht nur als ansteckender gilt sondern auch einige Impfstoffe weniger wirksam machen könnte. In Tirol verweist man seit Tagen darauf, dass die Fall-Inzidenz im Land keine Isolationen oder ähnliches hergeben würde.

Der Bund sieht das anders, rang sich aber am Montag zu nicht mehr als einer Reisewarnung durch, die nur Appellcharakter hat. Anschober begründete dies am Abend damit, dass es rechtlich nicht so leicht wäre, beispielsweise Quarantäne-Maßnahmen zu verordnen. Daher würden die besten Juristen am Dienstag in seinem Auftrag beraten, was man tun könne.

Live: Pressekonferenz mit Kurz, Anschober und Nehammer