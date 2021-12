LIVE-Stream: Gewessler zur Entscheidung über Bau des Lobautunnels

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler wird um 9 Uhr die Entscheidung über den etwaigen Bau des umstrittenen Wiener Lobautunnels bekannt geben. Wir berichten live von der Pressekonferenz.

Im Vorfeld sickerte durch, dass der Lobautunnel, der als Teil der Wiener Außenring-Schnellstraße vorgesehen ist, offenbar nicht wie geplant gebaut wird. Die Stadt Wien kündigte für diesen Fall Klagen an.

LIVE: Pressekonferenz zum Lobautunnel

Am Mittwoch um 9 Uhr wird die Klimaschutzministerin Gewessler in einer Pressekonferenz über das weitere Vorgehen im Fall des Wiener Lobautunnels informieren. Wir berichten ab 9.00 Uhr live von der Pressekonferenz via Live-Stream.