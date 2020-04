Live-Stream: Faßmann informiert über Ablauf der Matura

Am Mittwoch informiert Bildungsminister Faßmann über den Ablauf der Matura während der Coronavirus-Krise. Ob die mündliche Matura wirklich ausfällt, wird um 11.30 Uhr bei der Pressekonferenz erläutert. Wir berichten via Live-Stream.

Mündliche Matura könnte entfallen

Die mündliche Matura soll laut einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" (Online) heuer aufgrund der Coronavirus-Pandemie entfallen. Stattdessen sollen in jenen Fächern, in denen die Maturanten antreten wollten, die Noten des Abschlussjahrs im Maturazeugnis stehen, heißt es in dem Bericht allerdings ohne Quellenangabe. Im Bildungsministerium verwies man Dienstagabend auf APA-Anfrage auf eine Pressekonferenz am Mittwoch.