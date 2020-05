Live-Stream: Faßmann über Erleichterungen im Schulbereich

Heute um 10:00 Uhr informiert Bildungsminister Heinz Faßmann über aktuelle Entwicklungen im Bereich Schule und Unterricht. Wir berichten via Live-Stream von der Pressekonferenz.

Die Bundesregierung hat am Freitag weitere Lockerungsschritte der Corona-Maßnahmen ab 15. Juni bekannt gegeben. Die Maskenpflicht in Schulen und im Handel fällt, sie soll nur noch in drei Bereichen gelten, gab Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Pressekonferenz bekannt.