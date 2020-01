LIVE-Stream: Die Oscar-Nominierungen 2020

Heute Nachmittag werden die Nominierungen für die Oscars 2020 bekannt gegeben. Damit werden die Anwärter für die wichtigsten Filmpreise der Welt gekürt. Hier sehen Sie die Oscar-Verkündung im Live-Stream und im Live-Ticker.

Heute Nachmittag werden um 14.20 Uhr (MEZ) die Nominierungen für die Oscar-Verleihung 2020 verkündet. Die Verleihung der Academy Awards findet dann am 9. Februar statt.

Der Streamingdienst Netflix rechnet sich mit gleich zwei Werken Chancen auf eine Oscar-Nominierung für den Besten Film aus: Martin Scorseses "The Irishman" und Noah Baumbachs "Marriage Story" werden als Kandidaten gehandelt. Doch auch Quentin Tarantinos "Once Upon a Time ... in Hollywood" sowie Sam Mendes' "1917" können sich vermutlich Hoffnungen machen. Als wahrscheinlich gilt, dass auch Taika Waititis "JoJo Rabbit" und Bong Joon Hos "Parasite" dazugehören. "Joker" könnte ebenfalls eine Nominierung bekommen, ebenso wie "Little Women", "Ford v Ferrari", "Knives Out", "Bombshell" und "The Farewell".

Die Favoriten auf einen Oscar

Renée Zellweger gilt für "Judy" als Kandidatin für die Nominierung als Beste Schauspielerin. Sollte die Wahl auf Awkwafina ("The Farewell") fallen, wäre sie die erst zweite Schauspielerin mit asiatischen Wurzeln, die in der Kategorie nominiert wird.

Brad Pitt wird für "Once Upon a Time ... in Hollywood" mit großer Sicherheit als Bester Nebendarsteller ins Rennen ziehen. Auch Laura Dern ("Marriage Story") wird wahrscheinlich als Beste Nebendarstellerin nominiert.

Hart umkämpft wird die Kategorie Bester Schauspieler sein: Nominierungen dürfen Joaquin Phoenix ("Joker"), Adam Driver ("Marriage Story"), Antonio Banderas ("Pain and Glory"), Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time ... in Hollywood"), Christian Bale ("Ford v Ferrari"), Eddie Murphy ("Dolemite Is My Name"), Adam Sandler ("Uncut Gems") und Robert De Niro ("The Irishman") erwarten.

