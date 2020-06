LIVE-Stream: Details zur Sommerschule werden präsentiert

In der Sommerschule sollen Kinder, die Versäumnisse aufgrund der coronabedingten Schulschließung haben, Unterrichtsstoff nachholen können. Ab 09.00 Uhr stellt die Regierung dazu Details vor, wir berichten via Livestream.

Coronabedingt gestaltet sich nicht nur der Schulbetrieb etwas anders als gewohnt, sondern in diesem Jahr auch die Sommerferien. In einer sogenannten "Sommerschule" sollen Kinder, die Bedarf daran haben, in den letzten zwei Wochen der Sommerferien Versäumnisse aufgrund der wochenlangen Schulschließungen nachholen können.