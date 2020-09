LIVE-Stream: Anschober zur aktuellen Corona-Ampelschaltung

Gesundheitsminister Rudolf Anschober informiert in der Pressekonferenz über die Aktuelle Coronavirus-Lage in Österreich und über die aktuelle Ampelschaltung. Wir berichten ab 11 Uhr live.

Am Donnerstagnachmittag hat Corona-Kommission hat in ihrer Sitzung am die Ampel für zehn weitere Bezirke auf orange gestellt, weil sie dort ein hohes Infektionsrisiko sieht. Bemerkenswert ist, dass die niederösterreichischen Bezirke Gmünd, Melk und Waidhofen an der Thaya direkt von Grün auf Orange gestellt wurden. Wien blieb orange (hohes Risiko). Rot ist nach wie vor kein Bezirk in ganz Österreich.