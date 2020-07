LIVE-Stream: Anschober informiert über Aktuelles zum Coronavirus

Am Freitag informiert Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) über die aktuelle Coronavirus-Lage in Österreich. Wir berichten ab 10.30 Uhr via Live-Stream von der Pressekonferenz.

Am Freitag, 24. Juli 2020, informieren Gesundheitsminister Rudi Anschober, Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Meduni-Wien und Priv.-Doz.in Dr.in Daniela Schmid, AGES, Infektionsepidemiologin über die aktuelle Corona-Lage in Österreich.

Weltweit und in den Nachbarländern steigen die Zahlen der Corona-Infizierten, und auch Österreich verzeichnet steigende Zahlen. In der Pressekonferenz werden Ursachen und aktuelle Gegenmaßnahmen erläutert.