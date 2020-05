LIVE-Stream: Aktuelle Corona-Lage in den Intensivstationen

Ab 9.30 Uhr gibt es ein Update zur Corona-Lage in den Intensivstationen des Landes. Auch die Krankheitsverläufe von Covid-19-Patienten werden Thema der Pressekonferenz sein. Wir berichten via Livestream.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober sowie Klaus Markstaller (Leiter der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie an der Medizinischen Universität Wien), Florian Thalhammer (Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Infektiologie) und Günter Weiss (Internist und geschäftsführender Direktor der Medizinischen Universität Innsbruck) informieren am Mittwoch über die Krankheitsverläufe von Covid-19-Patienten und die aktuelle Situation in heimischen Intensivstationen. Wir berichten ab 09.30 Uhr via Livestream.