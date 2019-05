LIVE: Rendi-Wagner zur aktuellen Lage der SPÖ

SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wird nach der Sitzung des SPÖ-Vorstandes eine Stellungnahme abgeben. Wir berichten Live ab 14:30 Uhr.

Die SPÖ berät seit Vormittag in den Gremien die Wahlschlappe vom vergangenen Sonntag. Personelle Konsequenzen soll es dabei nicht geben. Pamela Rendi-Wagner soll als Spitzenkandidaten designiert werden, Thomas Drodza Bundesgeschäftsführer bleiben. Einst als Gesundheitsexpertin fast schon bewundert, ist die 48-Jährige längst in der politischen Tiefebene gelandet. Bei der ersten bundesweiten Wahl unter ihrem Vorsitz fuhr die SPÖ am Sonntag ihr historisch schwächstes Ergebnis ein.