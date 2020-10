LIVE: Regierung hält Pressekonferenz zum Thema "Beschäftigung"

Auch am heutigen Dienstag treten Arbeitsministerin Aschbacher und Wirtschaftsministerin Schramböck wieder vor die Kameras, um über den Arbeitsmarkt zu reden.

Gewerkschaft fordert 1.000-Euro-Gutschein für Urlaube und Gastro

Der Chef der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida, Roman Hebenstreit, hat am Montag mit seiner Idee eines Österreich-Gutscheins für alle aufhorchen lassen. Vorbild ist der Wiener Gastro-Gutschein. "Um den Tourismus und die Wirtschaft in Summe anzukurbeln, wären 1.000 Euro mit Sicherheit ein gutes Anreizsystem", konkretisierte er im Ö1-"Mittagsjournal" des ORF-Radios seinen Vorschlag.

Einen Gutschein in dieser Höhe sollte seiner Meinung nach jeder in Österreich für Urlaube und Gasthausbesuche erhalten, um die heimische Wirtschaft in der Coronakrise anzukurbeln und Beschäftigung zu erhalten.