Live: Regierung gibt weitere Lockerungen der Maßnahmen bekannt

Am heutigen Freitag informieren Bundeskanzler Kurz, Vizekanzler Kogler, Gesundheitsminister Anschober und Innenminister Nehammer über Aktuelles zum Coronavirus. Wir berichten live ab 14 Uhr.

Die Bundesregierung könnte am Freitag weitereLockerungen der Maßnahmen gegen das Coronavirus verkünden. Für den Nachmittag wird eine Pressekonferenz erwartet, laut "Salzburger Nachrichten" und "Presse" könnte es dabei um Erleichterungen bei der Maskenpflicht gehen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) stellt angesichts der Rufe nach regionalen Lockerungen ein Paket in Aussicht.

Maskenpflicht könnte gelockert werden

Laut "Presse" (Freitag-Ausgabe) könnte die Maskenpflicht künftig nur mehr dort gelten, wo sie "unbedingt notwendig" sei - etwa überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Konkret wären davon etwa der Gastronomiebereich, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sowie der Rezeptionsbereich von Hotels betroffen, so die Zeitung.

Auch die "Salzburger Nachrichten" (Online-Ausgabe) berichteten am Donnerstagabend, dass die Regierung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an der Spitze am Freitagnachmittag neue Erleichterungen bekannt geben werde. Neben Erleichterungen bei den Masken soll etwa auch eine Verschiebung der Sperrstunde von 23.00 Uhr auf ein Uhr kommen, so die "SN". Fallen soll demnach auch die Vier-Personen-pro-Tisch-Regelung in der Gastronomie.