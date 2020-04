Live-Pressekonferenz zum Einsatz der Miliz in der Corona-Krise

Um 13.00 Uhr informieren Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Generalstabschef General Robert Brieger und Milizbeauftragter Generalmajor Erwin Hameseder über die Aufbereitung der Miliz.

Für 2.316 Soldaten begann am 1. April der zweimonatige Aufschubpräsenzdienst. Anders als beim außerordentlichen Zivildienst hat es diese Maßnahme schon einmal in Österreich gegeben, und zwar während der Tschechien-Krise 1968. Der Zweck des Aufschubpräsenzdienstes ist es, die Durchhaltefähigkeit des Bundesheeres sicherzustellen und eine zeitlich begrenzte personelle Entlastung sicherzustellen.

Stellung bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt

Die Stellungen beim Bundesheer bleiben wegen des Coronavirus auch nach dem 20. April bis auf Weiteres ausgesetzt. Darüber hat Verteidigungsministerin Claudia Tanner (ÖVP) in einem Brief, der der APA vorliegt, alle Bürgermeister des Landes informiert. Sie ersucht die Ortschefs, "diese Information der Bevölkerung mitzuteilen und auch in Ihre nächste amtliche Mitteilung an die Gemeindebürger aufzunehmen".