LIVE: Politischer Aschermittwoch der DAÖ mit Strache in Wien

Die "Allianz für Österreich" feiert den "Politischen Aschermittwoch" in der Prater Alm in Wien, wo Heinz-Christian Strache seinen Antritt bei der Wahl in der Bundeshauptstadt verkünden dürfte. Wir berichten ab 19.00 Uhr im Live-Stream.

Parallel gibt FPÖ-Obmann Norbert Hofer sein Debüt als Hauptredner in der Rieder Jahnturnhalle. Bisher war dort Strache der Star der Veranstaltung und Hofer allenfalls als Gast dabei. Traditionell aus Protest gegen den bereits zum 29. Mal ausgetragenen Rieder Aschermittwoch bietet auch die Antifa Wels einen Diskussionsevent.

Der Fasching ist vorbei, zumindest politisch geht es aber halblustig weiter. Gleich vier Veranstaltungen zum "Politischen Aschermittwoch" sind angesetzt. Das meiste Interesse ziehen wohl die Traditionsveranstaltung in Ried im Innkreis erstmals mit Hauptredner FPÖ-Chef Norbert Hofer und jene in der Wiener Prater Alm mit Ex-Freiheitlichen-Obmann Heinz-Christian Strache an sich.

Der frühere Vizekanzler könnte bei dem Event mit der neuen Partei DAÖ dann auch endgültig seinen Antritt bei der Wiener Landtagswahl kundtun.