LIVE: ÖVP entscheidet über Koalitionsverhandlungen mit Grünen

ÖVP-Parteichef Sebastian Kurz gibt heute ein Statement zu den möglichen Koalitionsverhandlungen mit den Grünen ab. VIENNA.at berichtet ab 10.00 Uhr live.

Nach den Grünen ist am Montag die ÖVP an der Reihe, um über gemeinsame Koalitionsverhandlungen beider Parteien zu entscheiden. Um 10.00 Uhr gibt Parteiobmann Sebastian Kurz ein Pressestatement ab, zuvor hatte es bereits interne Beratungen mit den Bünden und den Ländervertretern gegeben. Sollten solche Gespräche erfolgreich sein, wären die Grünen erstmals in einer Bundesregierung vertreten.

Grüne wollen Koalition mit ÖVP

Noch am Sonntagabend hatte Kurz die ÖVP-Landesparteichefs getroffen, um über mögliche Koalitionsgespräche mit den Grünen zu beraten. Auch mit den diversen Bünden der Volkspartei sowie anderen Organisationen wurde am Wochenende gesprochen. Zuvor hatte der Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler, bekanntgegeben, dass man nach den Sondierungen in Verhandlungen mit der ÖVP gehen wolle.

EU-Kommissar Hahn "teilt Euphorie" für Türkis-Grün

Der österreichische EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP) hat sich im Lichte der möglichen Türkis-Grünen Bundesregierung "im Interesse Europas eine stabile Regierung" gewünscht, "eine Regierung die logischerweise auch eine starke pro-europäische Ausrichtung hat, eine Regierung die nicht nur in einer Periode denkt, sondern auch längerfristige Projekte angeht."

"Kenne noch nicht die Details, aber nachdem alle euphorisch sind, habe ich nichts dagegen, diese Euphorie zu teilen", sagte Hahn am Rande des EU-Außenministerrates in Brüssel am Montag.

Der Erweiterte Bundesvorstand der Grünen hat sich am Sonntag einstimmig für Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP ausgesprochen. ÖVP-Chef Sebastian Kurz wird am Montagvormittag bekannt geben, ob auch die Volkspartei dazu bereit ist. Alles andere als die Ankündigung von Regierungsverhandlungen wäre angesichts des einstimmigen Votums der Grünen eine Überraschung.