Live: Nationalrat behandelt Anwendung des "Grünen Passes"

Am Donnerstag geht die Plenarwoche im Nationalrat weiter. Begonnen wird mit einer Fragestunde an Vizekanzler Werner Kogler. Ferner auf der Tagesordnung stehen die neuen Möglichkeiten für den Gesundheitsminister bezüglich Beschränkungen in der Corona-Pandemie, die Basis für die Anwendung des "Grünen Passes" für Getestete, Genesene und Geimpfte, eine Verlängerung der Gutschein-Regeln für Sport- und Kulturveranstaltungen und der arbeitsrechtliche Teil des Home Office-Pakets. Wir berichten via Livestream.