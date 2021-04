LIVE: Kogler zu "Personellem" nach Anschober-Rücktritt

Am Dienstagvormittag gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober seinen Rücktritt bekannt. Um 12 Uhr informiert Vizekanzler Werner Kogler über "Personelles". Wir berichten via Live-Stream von der Pressekonferenz.

Rudolf Anschober, der angesichts der Umstände trotzdem in Österreichs Regierungsgeschichte eingehen wird, legt sein Amt als Sozialminister gesundheitlich "überlastet" zurück. Ihm ist "die Kraft ausgegangen", wie er in einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag mitteilte.