LIVE: Ibiza-U-Ausschuss startet mit Strache, Gudenus und Klenk

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss startet am Donnerstag in die erste Befragungsrunde. Die Befragung startet mit den beiden "Hauptakteuren" Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, sowie "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk. Wir berichten ab 10.00 Uhr via Live-Blog.

Mit den beiden ehemaligen FPÖ-Spitzenpolitikern Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus stehen am ersten Tag auch gleich die zentralen Figuren des heimlich auf der Mittelmeerinsel aufgenommenen Videos den Abgeordneten Rede und Antwort.

Den Beginn macht aber "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk, der einen im Besitz des "Spiegels" und der "Süddeutschen Zeitung" befindlichen Mitschnitt zur Gänze gesehen hat und dem Ausschuss darüber berichten soll. Bis die Abgeordneten das von Ermittlern des Bundeskriminalamtes sichergestellte Video selbst in voller Länge sehen können, dürfte es noch dauern. Es soll erst nach Abschrift und Prüfung durch zwei Staatsanwaltschaften weitergeleitet werden.

LIVE-Blog zum Start des Ibiza-U-Ausschusses