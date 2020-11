Live: Gedenkakt in Wien mit Kranzniederlegung anlässlich der Novemberpogrome

Am Montagvormittag findet am Wiener Judenplatz ein Gedenkakt mit Kranzniederlegung anlässlich der Novemberpogrome statt. VIENNA.at berichtet live ab 11:00 Uhr.

Unter anderem finden sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und IKG-Präsident Oskar Deutsch am Montag zur Kranzniederlegung am Judenplatz in Wien ein. Diese erfolgt im Rahmen eines Gedenkaktes anlässlich des Jahrestages des Novemberpogroms beim Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Shoah.