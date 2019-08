LIVE: FPÖ stellt erste Wahlplakate vor

Am heutigen Freitag stellt die FPÖ ihre Wahlsujets für die bevorstehende Nationalratswahl war. Wir berichten ab 10.30 Uhr im Live-Stream.

Die FPÖ betrachtet den Auftritt ihres designierten Parteichefs Norbert Hofer am Montag im ORF-Sommergespräch als Einstieg in den Wahlkampf. Erste Plakate werden am Freita präsentiert. Hier sehen Sie die Plakatpräsentation ab 10.30 Uhr live.

Der offizielle Wahlkampfauftakt erfolgt am 7. September in der Plus City in Pasching, wo u.a. Hofer und Ex-Innenminister Herbert Kickl auftreten werden. Eine Woche später steht mit dem Bundesparteitag in Graz ein Highlight an. Dabei wird Hofer formal zum Nachfolger von Heinz-Christian Strache als Bundesparteichef gewählt.