LIVE: FPÖ präsentiert Kandidaten-Liste für EU-Wahl 2019

Vorerst äußerte Vilimsky – er ist auch Generalsekretär der FPÖ – in einem schriftlichen Statement nur seine Freude über das ihm vom Parteichef und der Partei entgegengebrachte Vertrauen. Und er kündigte an: “Wir werden als kritische, aber konstruktive Kraft gegen den EU-Zentralismus auftreten und sprechen genau jene Bürger an, welche die Politik der Bundesregierung gutheißen.”

(APA/Red)