Live: FPÖ präsentiert Ergebnisse des Parteipräsidiums

Am heutigen Montag lädt die FPÖ zu einer Pressekonferenz nach dem Parteipräsidium ein. Wir berichten live ab 14.30 Uhr.

Kickl erklärte wiederholt seine Bereitschaft zum Partei-Chef

Gegen 13 Uhr lud die Partei dann zu einer Pressekonferenz für den Nachmittag, kurz davor hatte Haimbuchner die Bundesgeschäftsstelle in Wien vorzeitig verlassen. Bei seinem Abgang deutete er an, dass er mit Kickl als Parteichef wohl leben wird können. "Kritik darf man üben, aber man muss zusammenhalten und zusammenarbeiten", sagte er angesprochen auf seine Position gegenüber dem Klubobmann. "Ich werde eine gute Lösung unterstützen", meinte er lediglich und betonte, dass die Stimmung im Präsidium gut und er in die Diskussion eingebunden sei.