LIVE "Fest der Freude 2019": Hier können Sie den Festakt live sehen

Am 8. Mai wird das "Fest der Freude 2019" am Wiener Heldenplatz gefeiert. Der Festakt und das Festkonzert der Wiener Symphoniker werden ab 19.30 Uhr live übertragen. Hier sehen Sie, welches Programm anlässlich des Festes wann und wo übertragen wird.

