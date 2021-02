LIVE: Erweiterung der Corona-Testmöglichkeiten

Am Freitag informiert die Bundesregierung über die Erweiterung der Coronavirus-Testmöglichkeiten in Österreich, nachdem mit Montag die neuen Maßnahmen in Kraft treten. Wir berichten ab 9.30 Uhr via Live-Stream von der Pressekonferenz.

Am Freitag informieren Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Gesundheitsminister Rudolf Anschober im Rahmen einer Pressekonferenz gemeinsam mit der Präsidentin der Apothekerkammer, Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr und der Bürgermeisterin von Dornbirn, Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann über die Erweiterung der Covid-19-Testmöglichkeiten in Österreich.