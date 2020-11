Live: Ergebnisse zur US-Wahl - Rennen ist knapper als erwartet

Die US-Wahl dürfte wohl nicht so deutlich ausfallen, wie zuvor prophezeit. Donald Trump und Joe Biden liegen bei den Ergebnissen noch Kopf an Kopf. Hier gibt es den Live-Ticker.

Das Rennen um die US-Präsidentschaft ist knapper als erwartet, erklärte Österreichs Botschafter in den USA, Martin Weiss, Mittwochfrüh beim virtuellen "Election Breakfast" der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG). Es könnte auf das Ergebnis des US-Staates Pennsylvania ankommen, wo die Auszählung der Briefwahlstimmen erst heute begonnen habe und noch Tage dauern könnte. Auch Österreichs Wirtschaftsdelegierter in New York, Michael Friedl, sieht keine "blaue Welle". Die Farbe blau ist die Parteifarbe der US-Demokraten, die Republikaner sind rot gefärbt.