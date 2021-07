Live: Edtstadler nach Rundem Tisch zu getötetem Mädchen

Am heutigen Donnerstag berät sich Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler nach dem gewaltsamen Tod einer 13-Jährigen mit Experten bei einem Runden Tisch. Anschließend findet eine Pressekonferenz statt. Wir berichten live ab 11 Uhr.

Nach dem Mord an einer 13-Jährigen in Wien lädt Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler am heutigen Donnerstag Experten aus den Bereichen Sicherheit, Migration, Frauen- und Jugendarbeit zum Runden Tisch im Kanzleramt. Anschließend ist um 11.00 Uhr eine Pressekonferenz geplant. Wir berichten live.