LIVE: Corona-Maßnahmen für das kommende Schuljahr

Bildungsminister Heinz Faßmann und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein informieren über die Corona-Maßnahmen an den Schulen. Wir berichten ab 9.30 Uhr live von der Pressekonferenz im Stream.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) geben am Mittwoch die Detailregelungen für den Schulbetrieb im Herbst bekannt. Bereits bekannt ist, dass in einer zweiwöchigen "Sicherheitsphase" zu Schulbeginn alle Schüler und Lehrer dreimal wöchentlich getestet werden - einmal auch per PCR-Test. Anschließend soll ein auf der 3G-Regel basierendes System gelten, das etwa Geimpfte von der Testpflicht befreit.