LIVE: COFAG-Ausschuss befragt Geschäftsführer Schimpel

Am zweiten Befragungstag des parlamentarischen COFAG-Untersuchungsausschusses steht die Covid-Finanzierungsagentur im Mittelpunkt.

COFAG-Geschäftsführer Marc Schimpel ist am Donnerstag als Auskunftsperson in den COFAG-Ausschuss geladen. Die Opposition möchte insbesondere Informationen über Förderungen an sogenannte "Milliardäre" wie Investor Rene Benko erhalten.