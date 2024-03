COFAG-Ausschuss: Mindestens 18,7 Mio. Euro für Benko-Firmen

Während der Corona-Pandemie haben die Unternehmen, die Investor Rene Benko zugerechnet werden können, durch die Covid-Finanzierungsagentur COFAG mindestens 18,7 Mio. Euro erhalten.

Unternehmen im Umfeld der Signa-Gruppe erhielten COFAG-Förderungen

Aber auch weitere Unternehmen im Umfeld der Signa-Gruppe erhielten in diesem Zeitraum COFAG-Förderungen: Darunter das Hotel Park Hyatt in Wien, das in zwei Jahren rund 4,8 Mio. Euro erhielt. Das Hotel am Belvedere bekam eine Unterstützung von rund 3,7 Mio. Euro. Das "Chalet N" (LS Luxury Collection GmbH), eine Luxusunterkunft in Lech, erhielt von 2020 bis 2023 1,1 Mio. Euro an Förderungen.