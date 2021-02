LIVE: Blümel äußert sich zu aktuellen Vorwürfen

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hielt Nachschau bei Finanzminister Gernot Blümel. Es geht um die Ermittlungen zu den Casinos Austria und Novomatic. Ab 18.00 Uhr meldet sich Blümel in einem Pressestatement zu Wort.

Ermittlungen der WKStA zu Casinos Austria und Novomatic

Die WKStA hatte Blümel für Donnerstagvormittag zu sich gebeten. Blümel sprach danach von einem "guten Gespräch" mit dem Staatsanwalt. Die "freiwillige Nachschau" bei Blümel zuhause ist im Anschluss an die Einvernahme durchgeführt worden. Dabei sind Unterlagen und elektronischen Geräte sichergestellt worden. Die Razzia muss bereits länger geplant gewesen sein, für eine Hausdurchsuchung braucht es nämlich eine richterliche Anordnung. Wie "Der Standard" (Donnerstagsausgabe) berichtete, soll die WKStA deshalb auch nicht glücklich gewesen sein, dass Blümels Beschuldigtenstatus im Casinos-Akt vor zwei Tagen medial bekannt wurde.

LIVE-Stream: Blümel äußert sich zu Vorwürfen

Blümel selbst sagte, jetzt, wo er die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft kenne, könne er diese aufklären. "Ich bin jederzeit bereit, alles weitere Notwendige beizutragen, um eine schnelle Aufklärung zu ermöglichen und die falschen Vorwürfe zu widerlegen", so der Minister in einer schriftlichen Stellungnahme.

Am Donnerstagabend meldet sich Finanzminister Gernot Blümel in einem Pressestatement zu Wort. Wir berichten ab 18.00 Uhr live von der Pressekonferenz via Stream.