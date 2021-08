LIVE-Blog zur ORF-Wahl: Triumphiert Weißmann gegen Wrabetz?

Am heutigen Dienstag geht die Bestellung des neuen ORF-Generaldirektors oder der neuen ORF-Generaldirektorin durch den Stiftungsrat über die Bühne. Die Entscheidung fällt zwischen Roland Weißmann, Alexander Wrabetz, Lisa Totzauer, Thomas Prantner und Harald Thoma.

Die ORF-Wahl im LIVE-Blog

ORF-Wahl laut Lederer "offen"

Auf dem Weg zum Hearing im Stiftungsrat traten mehrere "Freundeskreisleiter" vor die wartenden Journalisten. "Das Original ist besser als die Kopie", warb SPÖ-"Freundeskreisleiter" Heinz Lederer für den amtierenden Generaldirektor Wrabetz. Er hofft, noch unabhängige Stiftungsräte für Wrabetz gewinnen zu können. Den Ausgang der Wahl sah er als "offen" an, "auch wenn die Auguren sagen, dass es in die eine Richtung geht". Er dankte den Bewerbern für die vielen Einzelgespräche und Präsentationen in der Öffentlichkeit. Dafür müsse man ihnen Lob zollen.