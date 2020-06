LIVE-Blog: Blümel wird im Ibiza-U-Ausschuss befragt

Nach der Befragung von Kanzler Sebastian Kurz und ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid sind am heutigen Donnerstag Finanzminister Gernot Blümel, Casinos-Aufsichtsratspräsident Walter Rothensteiner und Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner geladen. Wir berichten live.

Nach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Vortag kommt am Donnerstag im Ibiza-Untersuchungsausschuss einer seiner engsten Vertrauten in der türkis-blauen Regierung zu Wort: der damalige Kanzleramtsminister Gernot Blümel.