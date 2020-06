"Jetzt platzt mir gleich der Kragen": Kurz vereinzelt emotional beim Ibiza-U-Ausschuss

Am Mittwoch war Bundeskanzler Kurz beim Ibiza-U-Ausschuss geladen. Dort zeigte er sich vereinzelt emotional.

Kurz lehne pauschale "Anpatzversuche" ab

In seinem Eingangsstatement verteidigte Kurz die Art und Weise, wie Personalentscheidungen in einer Bundesregierung getroffen werden. Er habe die Regeln nicht erfunden, so Kurz. Das System habe seine Schwächen, "wir kennen aber kein besseres". Sollten etwa in der Casinos-Postenbesetzung Zuwendungen geflossen seien, dann müsse das strafrechtlich verfolgt werden. Aber nicht jede Personalentscheidung habe etwas "Anrüchiges". Er lehne pauschale "Anpatzversuche" ab.