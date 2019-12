LIVE: Auslosung der Fußball-EM Endrunde 2020

Heute Abend erfährt Österreich seine Gegner bei der Fußball-EM 2020. AB 18.00 Uhr findet die Gruppen-Auslosung in Bukarest statt, wir berichten live im Ticker

Auslosung der Gruppen für die Europameisterschaft

Österreichs mögliche Gegner bei der EM 2020

Für Österreich fallen neben Russland, Dänemark und Belgien auch Titelverteidiger Portugal, Türkei, Schweden und Tschechien, die so wie die Auswahl von Franco Foda aus Topf drei gezogen werden, als Gruppenkonkurrenten aus. Das ÖFB-Team kann nicht in die Gruppe B gelost werden und würde alle drei Gegner nur erfahren, wenn es in die Gruppe A mit Italien (Spielorte Rom und Baku) geht. Geht es in die Gruppe C (mit Niederlande und Ukraine in Amsterdam und Bukarest) oder F (mit Deutschland in München und Budapest), würden aus Topf vier acht Mannschaften möglich sein, der definitive Gegner würde erst Ende März feststehen.