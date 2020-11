LIVE: Anschober zur aktuellen Corona-Lage in Österreich

Am Freitag informiert Gesundheitsminister Rudolf Anschober in einer Preffekonferenz über die aktuelle Coronavirus-Situation in Österreich. Wir berichten ab 9.30 Uhr via Live-Stream.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober informiert am Freitag über die aktuelle Corona-Lage in Österreich und zieht eine erste Bilanz der vergangenen Tage. Die Sprecherin der Corona-Kommission, Daniela Schmid, spricht über die epidemiologische Situation. Herwig Ostermann präsentiert die aktuelle Prognose und gibt einen Überblick über die Kapazitäten in den Spitälern.